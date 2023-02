OnlyFans, la prof di scienze diventa modella hot: «Guadagno vendendo foto sexy e i miei collant usati»

Holly Rose era una professoressa di scienze in un liceo inglese, ma la sua vita (e soprattutto la sua paga mensile) non la soddisfavano proprio per niente. Per questo ha deciso di reinventarsi e quindi ha voluto aprirsi un profilo sulla piattaforma per adulti Onlyfans. Oltre alle foto hot che Holly posta, si è inventata anche un altro modo per arrotondare ovvero vendere i suoi collant usati. L'ex professoressa posta molti video con calze colorate anche sul proprio profilo TikTok.

La storia di Holly Rose

Holly Rose è una modella trentenne che ha deciso di rivoluzionare la propria vita. A Daily Star ha raccontato: «Odiavo fare la professoressa e odiavo anche la paga che avevo. Quindi ho voluto provare qualcosa di diverso, per questo ho aperto il mio profilo Onlyfans. Ricevo molti complimenti ma anche tante critiche. Non mi interessa, tanto la gente aveva da ridire sul mio conto anche quando insegnavo a scuola». Sul proprio profilo TikTok, la modella conta più di 65 mila follower e i suoi video sono in poco tempo diventati virali all'interno della piattaforma.

I commenti degli hater

Come anche Holly Rose ha dichiarato, molto spesso è attaccata dai commenti degli hater che criticano qualsiasi cosa lei posti. Alcuni le scrivono: «Io se fossi in te tornerei con i piedi per terra», «Mi vergogno per te», «Certa gente è davvero disposta a tutto pur di guadagnare» oppure ancora «Ecco un'altra disperata in cerca di attenzioni».