Onlyfans, Ilaria posta foto sexy e Gardaland non le rinnova il contratto: «Ora guadagno 5mila euro al mese»

Con un contratto a tempo determinato da mille euro al mese a Gardaland, la 25enne, Ilaria Rimoldi non riusciva a mantenersi. Affitto di casa, le bolletta, la spesa ed il costo dell'auto. Insomma la vita di tutti. La soluzione, ancora una volta, è Onlyfans. Qualche scatto sexy in lingerie ed il problema è risolto. Non per molto, perché l'amministrazione del parco divertimenti, che si rivolge ad un pubblico di famiglie, ha deciso di non rinnovarle più il contratto di lavoro stagionale, scrive il Corriere Veneto.

Guadagni volano

La giovane, originaria di Verona, con la laurea nel cassetto, in attesa di un lavoro giusto per il suo percorso di studi, ha lavorato per due stagioni a Gardaland, ma a fine novembre quando è scaduto il contratto, niente rinnovo. Ed il motivo è proprio Onlyfans ed il tipo di foto pubblicate. Ma «io non pubblico foto di nudo, mi limito a condividere immagini sexy, in lingerie» si giustifica la ragazza, che dai 600 euro del primo mese ha quasi decuplicato i ricavi, perché «il numero delle persone che mi seguono è aumentato e a novembre sono arrivata a guadagnare 5mila euro».

Riconosciuta dagli adulti

I visitatori adulti del parco la riconoscevano e la voce si è sparsa fino ad arrivare alla direzione. «E quest’estate sono stata convocata dalla direttrice del parco divertimenti e dal capo del personale», dove le è stato fatto presente che è «una struttura per famiglie e che le mie foto su Onlyfans non si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno. Ho risposto che nel mio tempo libero faccio quel che voglio e non possono impedirmelo, ma che se volevano potevano alzarmi lo stipendio permettendomi di guadagnare la stessa cifra che mi garantisce quella mia seconda attività. Ovviamente hanno rifiutato».

Gardaland risponde

E per i mesi successivi fino a novembre, il contratto è andato avanti, ma alla scadenza, non c'è stato rinnovo. Ma per Ilaria, questo non è più un problema. Gardaland, scrive ancora il Corriere Veneto, ha risposto con una nota riguardo il caso della 25enne. «Gardaland riconosce e promuove l’importanza delle risorse umane all’interno dell’ambiente lavorativo e incentiva la creazione di rapporti di rispetto e collaborazione con e tra i propri dipendenti...nell’ambito delle politiche aziendali si invitano i collaboratori, per le proprie attività digital, a evitare l’utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland non in linea con la vocazione familiare del Parco divertimenti».