Barack Obama sul lago di Como insieme a George Clooney

Dopo una giornata trascorsa interamente a Villa Oleandra, in serata, George Clooney e le rispettive famiglie hanno lasciato la villa dell'attore a Laglio per raggiungere in motoscafo Villa D'Este, a Cernobbio, dove hanno cenato, accompagnati da scorte e personale delle forze dell'ordine. È stata l'unica uscita dell'ex presidente Usa dopo il suo arrivo sul Lario ieri mattina. Obama, Michelle e le figlie ripartiranno domani in giornata.