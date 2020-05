Di nuovo crisi tra Belen e Stefano De Martino. E rispunta Iannone: «Nel locale dalla porta secondaria»

E’ di nuovo cisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e rispunta il suo ex Andrea Iannone. La coppia, dopo un periodo di crisi, era tornata insieme ma ora i due sono di nuovo distanti, tanto dal punto di vista geografico che da quello sentimentale.

LEGGI ANCHE:

Ezio Greggio al mare, fisico scultoreo a 66 anni. E arriva anche il like di Belen Rodriguez

Vanessa Bryant, primi passi della piccola Capri a 4 mesi dalla morte di Kobe: «Orgogliosa di te»



A complicare le cose, come fa sapere “Chi”, sarebbero arrivate tanto la quarantena, che con l’unione forzata ha acuito le divergenze, tanto il trasferimento per lavoro di Stefano da Milano a Napoli, dove è pronto a girare la nuova edizione di “Made in sud”. Le chiacchiere che ultimamente circolavano sul web, nate nel momento in cui alcuni follower non hanno visto più la fede nuziale su dito della Rodriguez, quindi sarebbero confermate, così come il ritorno del suo ex Andrea Iannone.

Il pilota non l’avrebbe mai dimenticata e, nonostante la voci di una relazione (regolarmente smentita) con Cristina Buccino, il suo cuore batterebbe ancora proprio per Belen. Il caso vuole che proprio mentre la showgirl era a cena col fratello Jeremias e alcuni amici in un locale di Milano proprio Iannone, che evidentemente aveva saputo da qualche "informatore" della sua presenza, sarebbe entrato nel locale da una porta secondaria per non farsi scoprire dai paparazzi…

Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA