Paola Di Benedetto e Rkomi in love ufficialmente? Arriva la conferma

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi sembra essere confermata. Da settimane si parla di una liaison tra l’ex Madre Natura e il cantante e ora, il portale The Pipol riporta l’ufficializzazione. Il portale d’informazione racconta che i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e, ad un mese di distanza, si sarebbero fidanzati.

APPROFONDIMENTI NON SI NASCONDE Arisa hot su Instagram, lingerie in pizzo senza freni: «Sono...

Fedez, sorpresa ai fan: concerto in strada tra la folla, ecco dove

Inoltre, sembrerebbe che a breve usciranno anche le foto che documentano questa nuova storia d’amore. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

Paola Di Benedetto, ex vincitrice del Grande Fratello Vip oggi conduttrice in carriera, è stata legata in passato a Federico Rossi, cantante del duo musicale Benji & Fede. Nonostante una convivenza avviata, però, la relazione è finita ma i due sono rimasti in buoni rapporti.

Rkomi è il nuovo giudice di X Factor. Casualità ha voluto che Paola Di Benedetto avesse sostenuto il provino per condurre il talent show di Sky prima che la produzione confermasse Francesca Michielin, ora prima donna a condurre il programma.

Rkomi, Mirko Martorana, è uno dei cantanti italiani del momento. Il suo Taxi Driver è stato l’album più venduto e ascoltato del 2021. Nel 2022 la partecipazione al Festival di Sanremo ha consacrato il suo successo: sul palco si è fatto notare per i suoi look a petto nudo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA