Elodie travolta dalla passione bacia Andrea Iannone in pubblico

Basta nascondersi. Ora basta. Elodie ha deciso di uscire allo scoperto, mostrare pubblicamente il suo amore verso Andrea Iannone. E le foto pubblicate dal settimanale “Oggi” lo dimostrano…

Una storia segreta solo a metà. Perché non è la prima volta che i due sono insieme, che vanno a pranzo a Milano, che salgono sulla sua fuoriserie direzione Lugano, dove abita Andrea. Ma è la prima volta che la cantante decide di corteggiarlo pubblicamente. Carezze, paroline dolci dette all’orecchio fino al bacio pieno di passione che la travolge.

E forse ha proprio ragione Oggi che scrive: “Più che Ti mangio il cuore”, titolo del film con Elodie protagonista presentato a Venezia, sembra voler dire: Ti mangio tutto».

E l’ex campione di Moto GP? Lui rimane colpito ma distratto dall’obiettivo del fotografo pronto a cogliere l’attimo, quel bacio pieno di amore che l’ex fidanzata di Marrakesh decide di stampargli sulle labbra.

Un bacio che annuncia, se mai ce ne fosse stato bisogno, pubblicamente la loro love-story. L’ennesima con donne bellissime e famose per Iannone che in passato di è accompagnato anche con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, ma anche Lucrezia Lando o Alessia Tedeschi.

Elodie non ha più voglia di nascondersi e così dopo essersi trasferita a casa di lui, in Svizzera, hanno trascorso di recente un weekend da innamorati a Madrid. Ma qui la storia si fa davvero seria dopo chela cantante ha deciso di accompagnarlo anchea Vasto, in Abruzzo a conoscere i genitori del campione. Tutto sempre ad alto volume ed ad alta velocità…