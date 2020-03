Chiara Ferragni, morta nonna Maria. Il toccante post su Instagram: «Proteggici da lassù»

Morta la nonna di Chiara Ferragni. L'influencer lo ha annunciato con un post su Instagram. Una foto che la ritrae con la nonna, le sorelle, la mamma e il piccolo Leone è stata quella scelta per il messaggio d'addio all'amata Nonna Maria. «La prima foto è la mia preferita», scrive Chiara «Quattro generazioni insieme. Non era certo che avresti mai potuto incontrarlo visto che ti sei ammalato così tanto mentre ero ancora incinta. Ricordo di averti visto mentre lo tenevi e che mi sentivo così emozionata che quasi non riuscivo a trattenere le lacrime (e mia sorella Vale nemmeno. Ecco perché è stato il mio ultimo regalo per te l'altro giorno in ospedale, sperando che ti facesse sentire meglio pensando a tutte le persone che ti amano».

Chiara ha parlato in passato della malattia della nonna, ha coinvolto i fan nelle preoccupazioni legate allo stato di salute della nonna che purtroppo è venuta a mancare. L'influencer ha sempre detto di essere molto attaccata alla donna e in questo giorno il dolore per la sua perdita è grandissimo: «Tutti i nostri cuori sono spezzati e già ci manchi così tanto ed è persino difficile parlarne o parlare di te. Forse in questo periodo diffuso hai pensato che fosse meglio diventare il nostro angelo e proteggerci da lassù. Lo spero davvero».

Sebbene per lei la sofferenza sia molta, il pensiero di Chiara va alla mamma Marina: «Ciò che mi spezza davvero il cuore è pensare a mia mamma in questo momento perdere la sua amata madre in un momento in cui non sono ammessi nemmeno i funerali regolari. Vederli insieme in ospedale nelle ultime tre settimane mi ha fatto capire ancora una volta quanto l'amore, la famiglia e la salute siano le uniche cose che contano davvero. Mia mamma è la persona più umana che conosca e so nonna quanto sei orgogliosa di lei ogni giorno. Tienici d'occhio e grazie per i migliori ricordi, ti ameremo per sempre».

