Noemi Bocchi, l'ex marito Mauro Caucci spara a zero: «Siete sicuri sia laureata e ricca di famiglia?». Poi la stoccata a Totti

Mauro Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, ha parlato per la prima volta da quando è stata ufficializzata la storia tra la ex e il campione della Roma. Caucci svela però delle verità scomode per la Bocchi, insinuando che la donna non sarebbe quella che appare e soprattutto avrebbe nascosto aspetti importanti della sua vita.

Il ricordo della storia con Noemi

Nelle sue parole, riportate dal settimanale Chi, Caucci è decisamente duro nei confronti della coppia: «Ho fatto in modo che la nostra fosse la storia più bella del mondo e lo è stata. Dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato, per un semplicissimo fatto: che io l’ho amata più di qualsiasi altra cosa al mondo. Per lei ho fatto guerre, ho discusso con tutta la mia famiglia», spiega dicendo che più volte la sua famiglia lo avrebbe messo in allerta nei confronti della Bocchi verso la quale però lui nutriva dei sentimenti molto profondi e sinceri.

Le accuse e i dubbi

Poi le dure accuse vero Noemi, che sottolinea essere una donna molto materiale: «Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un’acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borsa, l’anello. Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi».

Poi insinua una serie di sospetti sulla professione e i guadagni di Noemi: «A chi appartiene la casa dove viveva Noemi? É sua. Essendo stata indicata come imprenditrice nel campo delle decorazioni floreali, l’avrà pagata con le sue risorse. Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?». Poi la dura stoccata: «Io penso che, comunque vada, rimarrà sempre l’ex moglie di Mario Caucci e la compagna o ex compagna di Francesco Totti».

La stoccata a Totti

Caucci ne ha però anche per Totti accusato di aver avuto poca sensibilità nei confronti dei figli della coppia (che poi è la stessa accusa che gli ha rivolto anche la ex Ilary Blasi). «I miei figli sono finiti in un mondo talmente lontano da loro che tutto questo è ingiusto. Mia figlia, l’altro giorno, mi ha detto: “Guarda, papà, c’è un fotografo”. Potevano fare quello che volevano senza mettere a rischio di esposizione i figli, perché neanche loro sanno come andrà a finire la loro storia. A maggior ragione, visto che lui è una persona esposta, avrebbe dovuto essere più prudente di tutti gli altri».