Noemi Bocchi, vacanza (senza Totti) in Egitto con la figlia Sofia: il dettaglio che svela la verità sulla gravidanza

Noemi Bocchi è volata in Egitto, a Sharm el-Sheikh, con la figlia maggiore Sofia Caucci per trascorre alcuni giorni insieme, mentre il compagno e campione Francesco Totti si trova in Messico per disputare la Kings League e scendere in campo proprio 7 anni dopo il suo addio alla Roma e al mondo del pallone.

Noemi si è divertita tantissimo con la figlia, mettendosi alla prova con esperienze incredibili e aventure indimenticabili, come il safari con il cammello.

Il tour tra le dune del deserto nasconderebbe, però, una verità nascosta.

La gravidanza di Noemi Bocchi

Negli ultimi giorni la voce sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi si è fatta sempre più insistente, complici anche alcuni scatti della nuova compagna di Totti mentre si accarezza la pancia durante un torneo a padel (in cui la sua pancia sembrava un po' gonfia). Tuttavia, come in molti sanno, il tour sul cammello è fortemente sconsigliato alle donne incinte perché potrebbero provocare nausee o sballamenti durante il percorso. Noemi Bocchi, però, ha preso parte alla gita insieme alla figlia Sofia. Che sia la prova che nega la gravidanza di cui tutti parlano?

L'esperienza ai kart

Qualche sera fa Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono sfidati all'ultimo giro nella pista dei kart all'e-Gokart a Roma, al The Village, insieme ai rispettivi figli. Anche quest'esperienza, tuttavia, è fortemente sconsigliata alle donne che sono in attesa di un bambino.

Bocchi non solo ha indossato il casco, ma è anche sfrecciata più volte di fronte al compagno Francesco Totti, guadagnandosi il terzo posto. Le voci sulla presunta gravidanza possono essere, quindi, rimandate a data da destinarsi, nonostante la coppia, secondo alcuni, avrebbe intenzione di allargare presto la famiglia.