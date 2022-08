Noemi Bocchi incinta di Totti? Signorini rompe il silenzio: «Ecco la verità». Il giallo del 'pancino' sospetto

La notizia circolata dei giorni scorsi su Noemi Bocchi in attesa di un figlio da Francesco Totti aveva infiammato gli amanti del gossip nostrano. Mentre Ilary Blasi è con la famiglia per ricare le batterie, i flash sono puntati sulla neo coppia che ancora non è uscita ufficialmente allo scoperto. Ma andiamo con ordine.

Noemi incinta di Francesco Totti?

Noemi incinta di Francesco Totti? La verità

A pubblicare la notizia era stato il Corriere della Sera, ma a smentire tutto ci ha pensato Alfonso Signorini attraverso il suo magazine "Chi" in cui pubblica una foto di Noemi Bocchi con il ventre piattissimo e corredata da questa precisazione «Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. E' bastato che entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala. Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un'altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso». Nessun pupino in arrivo per Francesco Totti.

Noemi Bocchi al Mare - le foto di CHI

Le vacanze di Francesco Totti e Ilary Blasi

Nessun pancino sospetto dunque per Noemi Bocchi che è in vacanza a San Felice Circeo (provincia di Latina) insieme a sua figlia. Francesco Totti, invece è nella sua amata Sabaudia insieme agli amici, lontano dalla Bocchi, ma le foto di "Chi" mostrano l'ex capitano un po' sottotono e la didascalia a corredo la sua foto non lascia spazio a dubbi: "Il Capitano si strugge a Sabaudia". E Ilary? La Blasi dopo un po' di trekking a Cortina, dove ha incontrato proprio Alfonso Signorini, ha deciso di passare il Ferragosto in famiglia, a Frontone città delle Marche dove sono nati e cresciuti i suoi genitori, con la nonna e la sorella Melory.