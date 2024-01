Noel Gallagher e il divorzio dalla moglie: «Le ho dato 20 milioni più la villa. Le ho chiesto: vuoi anche la mia bici?»

Noel Gallagher ha rotto il silenzio sul divorzio dall'ex moglie Sara McDonald, un anno dopo la separazione. Il musicista ex Oasis, 56 anni, ha pagato alla madre dei suoi figli 20 milioni di sterline (più la loro villa da 8 milioni). L'artista voleva andare in bici davanti alla casa dell'ex per gridare: «Non mi hai preso questa bicicletta». Noel ha confermato la fine del suo matrimonio durato 12 anni con la manager della pubblicità Sara con la quale ha avuto due figli, Donovan, 16 anni, e Sonny, 14. La rottura è avvenuta nel gennaio 2023, dando la colpa alla «pandemia e ai blocchi Covid». Ora parlando sul Podcast Patreon di Matt Morgan, ha scherzato sulla sua nuova vita da single a Londra.

Noel Gallagher, il divorzio

Noel ha anche svelato di aver vissuto un anno in una suite da 2.500 sterline a notte presso l'elegante hotel Claridge's in seguito alla rottura del matrimonio. «Ho passato dei bei momenti lì, è stato davvero un bel momento: ero lì tre o quattro sere a settimana».

Noel, che ha un patrimonio netto dichiarato di 57 milioni di sterline, è rimasto in hotel mentre aspettava che il suo nuovo appartamento nella vicina Maida Vale fosse ristrutturato, dove ha confermato di essersi trasferito. Dopo il cantante ha parlato degli Oasis, del fratello Liam, 51 anni. «Il tempismo è tutto.

Noel è stato coinvolto in una faida pubblica con suo fratello da quando gli Oasis si sono sciolti nel 2009, anche se recentemente si è parlato del fatto che i fratelli in guerra potrebbero finalmente unirsi per un concerto di ritorno. E anticipando ancora una volta una reunion in un'intervista con The Sun l'anno scorso, ha sfacciatamente condiviso i suoi pensieri su come sarebbe stato il concerto, sottolineando: «Io e Liam sono sempre in forma». Infine, sul sua dipendenza dall'alcol: «Ho bevuto ogni giorno per quattro anni, mezza bottiglia di vino rosso a notte». Ora sembra esserne uscito.