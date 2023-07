Nino D'Angelo festeggia 44 anni di matrimonio e rifà la proposta alla moglie

Il giorno del matrimonio non si scorda mai: lo sa bene Nino D'Angelo cantautore, attore, regista e sceneggiatore italiano. Ma non solo: marito e amante «da sogno», che non si fa mancare un bel bis con la moglie Annamaria Gallo, chiedendole la mano per la seconda volta, il giorno del loro 44esimo anniversario.

I due si sono sposati in giovane età, il 22 luglio 1979, a 25 anni. Lei, giovane e bella, cresciuta a Casavatore, lui napoletano cresciuto a Casoria. L'amore li ha uniti e insieme hanno avuto due figli: Antonio e Vincenzo.

Sul profilo ufficiale del cantante appare la foto di un bacio, che dopo 44 anni ha il sapore di sempre, di casa. «Ti amo vita mia», scrive Nino D'Angelo alla moglie. E poi ancora, il video con l'anello, in ginocchio, come 25 anni prima: si sorridono teneramente e si abbracciano a lungo, per una promessa che sa di eterno.