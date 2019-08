Nina Senicar incinta, la modella è già al quinto mese di gravidanza

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo la nascita di Domenico le nozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ed è già al quinto mese di gravidanza. Una rivelazione-bomba, quella del settimanale Spy sulla modella serba che, dopo essere divenuta una celebrità in Italia, da anni vive (ed ha trovato l'amore) negli Stati Uniti.L'ex velina, nota anche per una storia con Ezio Greggio, dal 2012 si è trasferita a Los Angeles, iniziando la carriera di attrice. Dal 2015ha una storia con, un attore statunitense, da cui ora aspetta ilall'età di 34 anni. Anche se la gravidanza è già avanzata, non si sa, al momento, il sesso del nascituro.Giunta in Italia poco più che ventenne,è divenuta in pochi anni uno dei volti più popolari della tv nostrana, grazie anche alle partecipazioni a vari programmi, come Stile Libero Max con Max Giusti, Distraction con Teo Mammucari, Velone con Enzo Iacchetti. In qualità di concorrente,ha anche partecipato all'edizione 2010 de L'Isola dei Famosi.