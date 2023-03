Nina Moric paparazzata a Milano con il nuovo fidanzato: lui è Daniele Radini Tedeschi

Dopo una lunga assenza, Nina Moric torna a far parlare il gossip. La modella ha ritrovato l'amore e, finalmente, sembra essere tornata serena con la sua nuova vita fatta di arte e lontana da liti e battibecchi con il suo ex marito Fabrizio Corona e il figlio Carlos, con il quale sembra aver ricucito un rapporto divenuto molto complicato negli ultimi tempi.

Nina Moric è stata avvistata per le strade di Milano insieme alla sua nuova fiamma dai paparazzi del settimanale Chi. Al suo fianco Daniele Radini Tedeschi, critico e storico dell’arte che può vantare incarichi prestigiosi alle spalle, e al pubblico televisivo è noto perché è stato ex opinionista a «Vieni da me», il programma che Caterina Balivo conduceva il pomeriggio su Rai1. Ma la notizia è che i due, insieme, sembrano davvero felici.

Foto del settimanale Chi

Le foto romantiche

Nina e Daniele passeggiano mano nella mano per via Montenapoleone, in centro a Milano, senza nascondersi da occhi indiscreti e anzi girovagando tra un negozio e l'altro, ma non per fare shopping, bensì per acquistare delizie da poi consumare insieme, come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i cui fotografi hanno seguito passo dopo passo gli spostamenti dei due innamorati.

Appasionata d'arte

Nina Moric, da sempre, coltiva la passione per la pittura. Un impegno così profondo per l'arte che negli ultimi tempi ha esposto le sue opere in una mostra a Bergamo. E il sospetto che la storia d'amore con Tedeschi sia nata proprio in un'occasione legata all'arte è sempre più forte. Non è chiaro, infatti, come i due si siano conosciuti, ma in molti spingono verso l'ipotesi che appare più scontata. Dalle prime immagini insieme sembra che Nina e Daniele siano molto affiatati e tra loro si sia instaurato un rapporto solido, maturo, in cui la showgirl sembra riconoscersi maggiormente. Che sia nata una nuova fase della vita per la modella?