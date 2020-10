Nina Moric, ecco il nuovo fidanzato di 22 anni: «L'amore non ha età, non ha limiti!»

Nina Moric presenta su Instagram il nuovo e giovane fidanzato. Nina Moric, recentemente tornata agli onori delle cronache per via della lite con Fabrizio Corona per l’affidamento del figlio Carlos, ha presentato sul social il suo nuovo compagno.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona, positivo al Covid, fa infuriare Nina Moric: «Carlos è andato da lui, ho chiamato il 112»

Da Instagram infatti Nina si è fatta vedere assieme al giovane fidanzato, un ragazzo con barba e baffi (di nome Marco) che è protagonista dalle stories della modella croata. Dal social i due trascorrono il tempo assieme agli amici, dichiarandosi reciproco amore e la loro esibizione davanti alla telecamere dello smartphone è incorniciata dalla scritta: “L’amore non ha età, non ha limiti e non muore”.

Ad anticipare la notizia del fidanzamento era stato proprio Fabrizio Corona, che ha parlato della nuova fiamma della sua ex in maniera poco lusinghiera: “Nina - ha svelato a "Live non è la D'Urso - ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico”.

Ultimo aggiornamento: 20 Ottobre, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA