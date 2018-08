Nina Moric, Luigi Favoloso e il mistero della love story: cena di compleanno e bacio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ ormai un giallo quello della love story fra. Dopo la partecipazione di Favoloso al GfVip i due si sono lasciati e poi ripresi diverse volte e ultimamente sono stati anche protagonisti di uno scontro su Instagram, dove Luigi parlava di “ricatti” a cui Nina era sottoposto, con lei che negava il fatto e soprattutto lo zampino del suo ex Fabrizio Corona."Ciò che ha scritto il mio ex fidanzato è totalmente inventato - ha scritto sul social Nina - Nessun ricatto nè avances sono state mai destinate al mio indirizzo da parte di Fabrizio. Trattasi solo di un comune desiderio di far stare bene nostro figlio Carlos Maria con entrambe le figure genitoriali per restituirgli quella serenità ogni tanto vacillata. Inutile dirlo, il bene di Carlos Maria viene prima di ogni altra cosa al mondo"Lasciati o meno i contatti fra i due non mancano, dato che Nina è stata sorpresa da “Nuovo” durante la sua cena di compleanno assieme ad alcuni amici e soprattutto al suo ex con cui ha scambiato teneri baci…