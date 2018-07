Nina Moric in tribunale, Belen: «Mi accusò di molestie su suo figlio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sono incontrate oggi in un'aula di: la modella croata sta affrontando un processo per diffamazione dopo aver definito la showgirl argentina un "viado" durante un'intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015. Le due si sono slautate con un bacio prima dell'udienza. «Mi è sembrato civile salutare una persona che conosco - ha dettoai cronisti - in questi mesi non ci siamo neanche mai sentite».Entrambe le ex di Corona, in abito nero corto e tacchi vertiginosi, hanno affrontato decine di fotografi e cameraman che affollano i corridoi delle aule della decima sezione penale del Tribunale di Milano.«Mi ha accusato di avere molestato suo figlio: un'accusa gravissima dalla quale ho sentito il dovere di difendermi in quanto mamma. Darò in beneficenza i soldi di un eventuale risarcimento, se Nina Moricdovesse essere condannata». Lo ha detto oggi in aula la showgirl argentina, sentita come parte civile nel processo a carico della modella croata, accusata di diffamazione aggravata «da un fatto determinato» per le parole rilasciate durante un'intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015.Il conduttore Giuseppe Cruciani, che verrà sentito a breve in aula come teste, aveva portato la 41enne a parlare della soubrette nata a Buenos Aires, con cui l'ex marito Fabrizio Corona aveva avuto una relazione. E Moric, dopo averla apostrofata con epiteti del tenore di «strega cattiva» e «viado», l'aveva infine accusata anche di girare «nuda» per casa davanti al bambino nato dalla sua relazione con l'ex agente fotografico. «È stato un comportamento incivile - ha continuato Belen - Moric è un personaggio famoso come lo sono io e queste accuse hanno avuto una grande risonanza. Mi fermavano le mamme al parco quando ero con mio figlio, chiedendomi spiegazioni». La showgirl ha raccontato che i rapporti con la ex moglie dell'ex 're dei paparazzì non sono «mai stati buoni, ma non l'ho mai minacciata di volere portare via suo figlio - ha detto - e una volta l'ho anche invitata a cena a casa mia, ma non c'è stato verso di recuperare un rapporto».