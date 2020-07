Belen Rodriguez e Stefano De Martino, a Capri rischio incontro. Poi fa pace con Nina Moric: abbraccio dopo la lite

Belen Rodriguez per poco non incontra Stefano De Martino e fa pace con Nina Moric: l'abbraccio dopo la lite. Mentre impazza il gossip che vede protagonisti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la showgirl argentina si gode la vacanza a Capri, ospite di un imprenditore napoletano, e si riappacifica ufficialmente con un'antica rivale: Nina Moric. Le due ex di Fabrizio Corona sono state viste abbracciarsi in un locale durante il weekend. L'incontro non è passato inosservato e per poco Belen non incrociava Stefano, in Campania per "Made in Sud".

I dissapori tra Belen e Nina sono arrivati persino in tribunale con varie querele da parte della croata. Ora la tanto attesa pace è stata immortalata dai presenti nel locale nel corso di questo movimentato weekend al largo di Napoli. Belen è arrivata a Capri per festeggiare il compleanno dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, suo (presunto) nuovo amore. E tra gite in barca e ricevimenti vestita di bianco, non ha ancora chiarito nulla sulla 'bomba' sganciata da Dagospia.

Il sito di Roberto D'Agostino, infatti, ha raccontato di un presunto tradimento del ballerino con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Stefano ha smentito subito pubblicamente, mentre Alessia ha pubblicato post allusivi che lascerebbero intendere che sia tutto falso.

«C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belén e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belén) tra De Martino e Alessia Marcuzzi», aveva scritto Dagospia. E intanto, all’Anema e Core, la 35enne si è ritrovata a ballare al fianco di Nina Moric, ex moglie di uno dei suoi ex più famosi, Fabrizio Corona. Le due si sono salutate, abbracciate e hanno persino cantato insieme, come dimostrano diversi video realizzati dai presenti.

Belén ha anche rischiato anche di incontrare Stefano, anche lui in queste ore in giro sulla sua barca.

