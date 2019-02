Nilufar e Giordano si sono detti addio: «Eravamo troppo diversi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia d’amore fra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è giunta al capolinea. I due ex concorrenti di Uomini e Donne e Temptation Island Vip si sono detti addio, dopo un lungo periodo di crisi che lasciava già presagire quello che sarebbe stato l’epilogo della loro relazione. A renderlo noto sono stati i due giovani attraverso i propri account Instagram. Il primo a parlare è stato Giordano, che ha scritto in una story: «Purtroppo ultimamente le cose non sono andate bene tra me e Nilu. Scrivo questo post per rispondere a tutte le persone che ci hanno sempre sostenuti. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo motivo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene. Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar. Vi prego, in questo momento difficile per entrambi, di avere un po’ di rispetto, rispetto che io e lei ci siamo sempre portati fino ad oggi e che continueremo a portarci».Poco dopo ha commentato l’accaduto anche Nilufar, sempre attraverso la funzione stories di Instagram: «La storia tra me e Giordano è finita. Siamo persone molto diverse, ci abbiamo provato ma non è andata. Non è un momento facile, per niente, sto cercando di recuperare un po’ di serenità, ne ho bisogno. Vi prego di essere comprensivi, vi abbraccio forte forte tutti, davvero».