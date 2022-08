Nicolò Zaniolo, la mamma Francesca si allena: al top su Instagram. Ma i tifosi impazziscono per un dettaglio

C'è sempre tempo e modo per allenarsi e mantenersi in forma, anche in casa. Lo sa bene Francesca Costa, la 45enne madre di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma.

Nicolò Zaniolo, mamma Francesca al top su Instagram

La mamma del giovane attaccante giallorosso, su Instagram, ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire tanti tifosi. Con una tenuta sportiva, completa di scarpe da running, Francesca Costa si è scattata un selfie mentre si trovava sul tapis roulant. Il fisico è al top e tanti follower hanno riempito il post di like e commenti estasiati.

Nicolò Zaniolo, il dettaglio della foto della mamma che fa impazzire i tifosi

L'attenzione di tanti tifosi della Roma, però, non si è concentrata sulla forma smagliante della mamma di Nicolò Zaniolo. Nella foto di Francesca Costa, infatti, si nota un dettaglio molto particolare: in basso spunta infatti una grafica molto suggestiva, in bianco e nero. Dove di spalle si vede Zaniolo esultare e, sullo sfondo e a dimensioni più grandi, due leggende della storia della Roma come Francesco Totti e Giuseppe Giannini. Tantissimi tifosi lo hanno sottolineato, sperando che sia di buon auspicio per una futura permanenza del 23enne attaccante in giallorosso, che ha diversi estimatori in Italia e all'estero. E c'è chi si espone ancora di più, rivolgendosi così a Francesca Costa: «Grazie per averci creato quel fenomeno sul quadro».