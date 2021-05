Nicolò Zaniolo, fine della storia con Chiara Nasti. Ma il cuore del giallorosso batte già forte: ecco per chi

Maledetto infortunio, niente Europei. Ma si farò trovare pronto per Mourinho. Ma intanto la vita sentimentale di Nicolò Zaniolo regala ancora sorprese regalando novità su novità agli appassionati di gossip.

LEGGI ANCHE:

Amanda Lear innamorata a 82 anni: ecco il selfie con il nuovo baby fidanzato

Mentre la sua ex storica Sara Scapperrotta sta per dare alla luce il loro primo figlio, e a poche settimane di distanza dalla fine del flirt con Chiara Nasti, il calciatore della Roma secondo alcune voci pare si sia già buttato a capofitto in un'altra relazione. La sua nuova fiamma è l'ex tronista Sophie Codegoni, con cui è stato avvistato prima a Roma e poi anche Rapallo. A dire il vero Sophie e Nicolò non sono usciti allo scoperto, ma le dinamiche sono molto simili a quelle che hanno segnato le prime fasi dell'amore con Chiara, e i più pettegoli sono già in fermento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA