Zaniolo e Chiara Nasti: giallo sulle loro foto insieme rimosse da Instagram. Si sono lasciati?

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti potrebbero essersi lasciati. Lo comunica Dagospia, che questa mattina ha notato come - effettivamente - il calciatore della Roma e l'influencer napoletana non si seguano più su Instagram, dove sono entrambi molto presenti. Inoltre, sembra che i due abbiano entrambi rimosso le foto che li ritraggono insieme: un indizio che, in queste ore, ha causato un rincorrersi di rumor e pettegolezzi sul web. Insomma, secondo il popolo del web a distanza di soli due mesi dall'inizio della loro relazione, i due si sarebbero già separati. Una notizia che, se confermata, avrebbe dell'incredibile, considerando il tanto tempo trascorso insieme. I lunghi pomeriggi di shopping e il tempo trascorso nella stessa casa di Zaniolo; oltre ovviamente ai tatuaggi - che si erano fatti fare insieme per sancire il loro amore - e le numerose stories con cui la coppia aveva conquistato Instagram.

