Nicoletta Romanoff mamma per la quarta volta: prima uscita pubblica con Anna

La prima uscita pubblica con la quartaAnna per. L’attrice di origini nobili è diventata mamma lo scorso 8 giugno dalla sua relazione con Federico Alverà.Nicoletta è stata fotografata mentre passeggia per le strade della Capitale e spinge il passeggino della piccola, portata in braccio dal papà, di professione allenatore di rugby. La Romanoff ha altri tre figli: Francesco e Gabriele, nati dal matrimonio con Federico Scardamaglia e Maria, avuta dal collega Giorgio Pasotti.Per Anna è stata proprio Nicoletta a dare l’annuncio del suo arrivo , pubblicando uno scatto che la vede in ospedale con la piccola, seguita dalla didascalia: “La più bella preghiera che sia mai stata scritta è composta da una sola parola; Mamma. OGGI È NATA ANNA”.