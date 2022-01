Nicolas Cage aspetta un figlio dalla giovanissima moglie: lei ha meno della metà dei suoi anni ed è più giovane del "suo" Weston

Le differenze di età anche quando sono larghe non fanno più notizia. Non sono una costante ma gli esempi sono sempre più frequenti. Eccone un altro: Nicolas Cage diventerà padre per la terza volta. Aspetta infatti un figlio dalla giovanissima moglie Riko Shibata.

I due si sono sposati nel febbraio dello scorso anno e adesso è in arrivo la cicogna. L’attore hollywoodiano ha 57 anni, mentre lei ne ha 26, ovvero ben 31 in meno. Questo non sembra però essere un problema. La notizia della dolce attesa è stata confermata da un rappresentante della coppia al magazine ‘People’.

Il matrimonio tra il divo e la giovane si è celebrato a Las Vegas, con una cerimonia piccola e intima. Nicolas ha già due ragazzi nati da precedenti relazioni e ormai piuttosto grandi. Si chiamano Kal-El, 16 anni, e Weston, 31.

