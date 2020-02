Nicola Savino e la lite con Elisabetta Gregoraci: «Qualcuno ha preso in giro lei e me»

“Non ho mai pensato a lei e nessuno, né il direttore artistico né il direttore di rete, mi ha mai parlato di lei. A novembre Amadeus mi ha chiesto di fare l'Altro Festival, e io ho subito accettato”, Nicola Savino torna a parlare della querelle con Elisabetta Gregoraci, che l’ha accusato di essere stata estromessa per colpa sua.

Della presenza di Elisabetta, per Savino, nno c’era traccia: “Sono andato a Roma per parlare con Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay – ha spiegato in un’intervista a “Il Messaggero”- e costruire con lei il cast. Dopo il boom di Fiorello per il lancio della piattaforma, inarrivabile, abbiamo deciso di fare scelte laterali: Myss Keta opinionista, una giornalista imprevedibile come Fiamma Sanò, il suo collega Tommaso Labate, il direttore d' orchestra Vittorio Cosma, l'enciclopedico Eddy Anselmi, il comico Valerio Lundini e la band I Vazanikki, i Gemelli di Guidonia.

Dopo le feste di Natale, però, ho ricevuto la telefonata di un nostro amico, mio e della Gregoraci: Elisabetta pensa che tu ce l'abbia con lei. È sorpresa di non essere più nel cast.... Io per gentilezza l' ho subito chiamata e in mezz' ora le ho raccontato che non c'era mai stata in questo progetto. Tutto qui”.

Non ha mai parlato di politica (“Non lo so. Nella mia telefonata la parola destra non è mai stata pronunciata. A me parlare di destra e sinistra nel 2020 sembra roba preistorica”) e sospetta che dietro la “litigio” ci sia lo zampino di qualcuno: “Non ho niente contro di lei, magari in futuro lavoreremo insieme, ma in questa storia non c' entro. Idem Amadeus ed Elena Capparelli. Di sicuro c' è qualcuno che ha preso in giro lei e me”.

Ultimo aggiornamento: 19:37

