Nichi Vendola di nuovo sorridente: con il figlio Tobia a pochi giorni dall'infarto

di nuovo sorridente assieme laTobia dopo l’Lo scorso 15 ottobre l'ex governatore della Puglia a seguito di un malore è stato ricoverato in terapia intensiva dopo che i medici l’hanno operato di urgenza applicando uno stent cardiaco.Le cose vanno decisamente meglio e Vendola riprende la vita di tutti i giorni. “Chi”, in edicola da mercoledì 31 ottobre, pubblica gli scatti di Nichi Vendola mentre va a prendere ii figlio Tobia fuori dall’asilo.L'ex governatore della Puglia dovrà trascorrere ancora un periodo in convalescenza, ma sembra proprio che la presenza del piccolo lo abbia aiutato a fargli tornare il sorriso.