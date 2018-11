Niccolò Bettarini, flirt con la 'tentatrice' Carolina? I video su Instagram la prova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il primogenito di, potrebbe avere un nuovo amore. Si stanno moltiplicando, infatti, nelle ultime ore, le indiscrezioni su un presuntocon, giovane 'tentatrice' che ha messo in crisi la relazione tra Gianpaolo Quarta e Martina Sebastiani a Temptation Island. Tutto sarebbe avvenuto durante la, il secondo figlio di Stefano e Simona.Al Lamo, noto locale milanese, c'erano proprio tutti: la famiglia al gran completo, con gli zii materni e paterni, ma soprattutto gli amici più cari di Giacomo e, ovviamente, il fratello maggiore,. Durante i festeggiamenti, con tanto di balli e risate per tutti i presenti, non è sfuggita la presenza di, che si sarebbe intrattenuta in atteggiamenti molto affettuosi proprio con Niccolò.Baci sulla guancia, abbracci e selfie per: solo una grande amicizia o qualcosa di più? Sui social, al momento, non ci sono grandi indizi che possano far propendere per una delle due ipotesi. La cosa certa è che i due si conoscono e la presenza di Carolina allaconferma che i due sono molto vicini. Ad ogni modo, i brutti ricordi dell'aggressione a coltellate della scorsa estate sono un lontano ricordo e Niccolò, che ha dimostrato di essere un ragazzo forte e coraggioso, può finalmente godersi la vita e l'amore come qualsiasi ragazzo di 20 anni.