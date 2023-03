Noemi Bocchi, la foto in bikini fa ingelosire Totti: il mistero dello scatto eliminato

Noemi Bocchi come non l'avete mai vista: selfie in bikini sui social solo per qualche ora, poi le tracce dello scatto hot spariscono nel nulla senza un motivo apparente. Se non che... ma andiamo con ordine.

La compagna di Francesco Totti ha condiviso nelle ultime ore una foto sui social (pentendosene poco dopo) nella quale si è mostrata in bikini e con una posa che non è passata inosservata ai numerosi follower che Noemi Bocchi è riuscita a guadagnarsi dopo la bufera mediatica degli ultimi mesi.

Il selfie hot in due pezzi, tuttavia, è sparito dai social dopo pochi minuti. Potrebbe aver fatto ingelosire il suo Francesco?

Il selfie hot su Instagram

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno trascorrendo una vacanza romantica a Dubai: i due sono ospiti dell’EA7Padel Tour, evento sportivo sponsorizzato da Armani, in cui il Capitano sfida a padel gli altri grandi ex campioni dello sport.

Tra una sfida e l'altra, Totti e Noemi trascorrono le giornate in tranquillità tra un tuffo in piscina e momenti di relax nella spa del resort in cui i due alloggiano.

Momenti di relax che hanno dato a Noemi Bocchi la possibilità di sfoggiare un bikini floreale abbianto a un copricostume che diventerà sicuramente una tendenza della prossima estate. Selfie allo specchio, posa sexy e fisico tonico che non passa inosservato.

La foto, tuttavia, dopo pochi minuti è stata cancellata dal suo profilo. Il motivo?

Lo scatto audace, secondo i fan della coppia, avrebbe fatto ingelosire l'ex Capitano giallorosso che ha invitato la sua dolce metà a cancellare quell'immagine hot sui social, scatto probabilmente non gradito.