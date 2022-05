Nathaly Caldonazzo: «Lulù soffre moltissimo per Manuel». Poi il retroscena su Barù: «L'ho anche bloccato»

Nathaly Caldonazzo svela un retroscena su Barù in un'intervista a Radio Radio e poi commenta la separazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo. La showgirl è stata tra gli inquilini della casa più spiata d'Italia al Grande Fratello Vip e ha visto crescere con i suoi occhi la storia d'amore tra la principessa e il nuotatore. Il ragazzo ha deciso di troncare diramando un comunicato.

«Io - spiega a Giada Di Miceli per "Non succederà più" - vivendo dentro la casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme».

Infine, il retroscena sul nipote di Costantino della Gherardesca: «Barù non mi ha invitato all'inaugurazione del ristorante. Io l'ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona». Si era parlato inizialmente di una simpatia tra i due e della gelosia di Jessica. Barù, tuttavia, ha sempre dichiarato di non essere interessato a nessuna delle coinquiline.

Nathaly Caldonazzo nel frattempo sarebbe stata paparazzata con Antonio mano nella mano: «No, non è vero. Antonio è un amore, non c'è del tenero, ma come si fa. È troppo piccolo, ogni tanto chiacchieriamo sui social».

