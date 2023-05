Isola, Nathaly Caldonazzo in lacrime per la figlia: ​«La sento con un altro tono»

La settima puntata dell'Isola dei Famosi è stata piena di emozioni. I parenti dei naufraghi hanno deciso di fare tante sorprese ai concorrenti per dimostrare affetto e vicinanza. Tra le sorprese, le tante lettere recapitate ai naufraghi, e la più emozionante è stata ricevuta da Nathaly Caldonazzo, lettera spedita da sua figlia, Mia Sangiuliano, di 19 anni, avuta dall'imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano.

La naufraga ha attraversato una settimana molto dura, dove ha sentito maggiormente la mancanza della figlia.

L'attrice da dichiarato di avere paura di non essere stata una buona mamma per sua figlia e, durante la puntata del reality condotto da Ilary Blasi, Mia Sangiuliano l'ha sorpresa con una lettera molto dolce.

La naufraga non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ascoltava la voce della figlia. Non ci sarebbe stata sorpresa migliore per Nathaly Caldonazzo, che nelle ultime ore aveva iniziato a chiedersi se fosse stata una brava mamma. I fan hanno apprezzato molto il gesto della figlia che, rivela Nathaly «è molto riservata, la ringrazio tanto per questa lettera perché mi riempie il cuore. Sento la sua vicinanza e il suo affetto».