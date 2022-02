Natalia Titova e l’addio ad “Amici”: «Ecco perché ho lasciato il talent»

Natalia Titova a distanza di tempo spiega le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare “Amici”, la scuola televisiva per giovani artisti di Maria De Filippi. Natalia è stata per cinque anni insegnate di ballo all’interno del talent e poi, nel 2020 ha improvvisamente dato l’addio al noto programma Mediaset.

APPROFONDIMENTI NEOMAMMA Francesca Barra torna su Instagram: «Ecco perché ho...

Natalia Titova (Instagram)

Natalia Titova e l’addio ad “Amici”

Natali Titova fa un tuffo nel passato e, a distanza di tempo, racconta perché ha deciso di lasciare, dopo cinque anni di apprezzata collaborazione nel ruolo di insegnante di danza, il talent "Amici" di Maria De Filippi: «E’ un programma – ha confessato al settimanale “Nuovo” - che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente».

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino (Instagram)

L'ex insegnante di danza, oggi spesso ospite nel salotto televisivo di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, sottolinea di aver avuto qualche problema anche con i colleghi: «Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA