Naomi Campbell respinta in un hotel perché nera: «È stato rivoltante»

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La modella più famosa al mondo racconta la sua esperienza che definisceavvenuta durante l'ultimo festival di Cannes. Era in compagnia di una sua amica e il motivo del diniego, secondo la, sarebbe stato il colore della loro pelle. Il nome dell'hotel non è stato specificato. «Ero di recente in una cittadina del sud della Francia, durante il festival di Cannes, dove io e una mia amica eravamo state invitate a un evento in un hotel che non voglio nominare», ha dichiarato a Paris Match.«Non ci hanno fatto entrare a causa del colore della nostra pelle - spiega la top model - Questo tipo alla porta ha detto che il locale era pieno. Ma lasciava entrare altre persone». Un episodio che ha lasciato sconcertata la Campbell e l'ha invitata a lanciare un messaggio a tutte le donne di colore, specie del mondo della moda. «Non lasciate mai che nessuno sottostimi il vostro valore - dice - Dovete essere sempre forti e coraggiose in questo lavoro e circondarvi dei vostri famigliari e un buon agente».Nella giornata di ieri intanto Naomi ha infiammato i fan con una foto completamente nuda pubblicata su Instagram. La "Venere Nera" sdraiata a prendere il sole integrale. Uno scatto che ha superato i 300mila like e oltre tremila commenti.