Naike Rivelli, test del dna choc: il suo non è il padre biologico. La mamma tace

, la figlia di Ornella Muti, ha scoperto solo a 43 anni che l'uomo che ha sempre chiamatonon è il suo vero. E solo attraverso un test del dna . Lo scoop è di Non disturbare, la nuova trasmissione di Paola Perego che andrà in onda in seconda serata dal 25 giugno.Durante un'intervista al Messaggero la conduttrice ha spiegato: «Ha scoperto da poco, grazie a un esame del dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l'uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia: sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta». Ufficialmente l'uomo che ha sempre ritenuto suo padre è José Luis Bermúdez de Castro, un produttore spagnolo con cui Ornella Muti ha avuto una relazione. Nel 1974, anno in cui è nata Naike, la relazione era ancora in corso anche se poi si è interrotta, quando la Muti ha scoperto che il suo compagno aveva già una moglie. L'uomo non ha mai voluto riconoscere Naike Rivelli come figlia.«A sette anni - ha detto in passato la Rivelli a Diva e Donna - ho chiesto di conoscerlo, lo vedevo una o due volte l'anno: mi riempiva di regali, ma non di affetto. Non ha voluto riconoscermi, ma non me ne faccio un cruccio, non posso mica obbligarlo».