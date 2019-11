Naike Rivelli nuda su Instagram, attacca Heather Parisi: «Quella borsa? Follia...»

Naike Rivelli non smette di stupire e di provocare: in un video postato sulla sua pagina Instagram, la figlia di Ornella Muti se la prende con Heather Parisi, che durante un’ospitata da Barbara D’Urso aveva sfoggiato una borsa decisamente costosa. Così Naike per protesta - tanto per cambiare - si è spogliata mostrandosi completamente nuda su una poltrona.

«Chi si compra una borsa di coccodrillo albino con i diamanti, va rinchiuso - dice la Rivelli - è una roba da Medio Evo, ridicola, è follia». «Chi va dal Giappone o dalla Cina dalla D’Urso, ci va perché ha problemi di soldi, altrimenti non si spiega», aggiunge Naike ironizzando sulla situazione economica o finanziaria della Parisi. E chiude il suo video spogliandosi, completamente nuda, forse per esprimere meglio il concetto: «Meglio nuda, che ricoperta di ca*ate».

