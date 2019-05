Naike Rivelli, foto hot con la cupola di San Pietro fra le gambe: critiche social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Naike Rivelli scatena di nuovo Instagram con un post. La figlia di Ornella muti non è nuova a “scandali” sul web dal suo account social, dove appare molto spesso in déshabillé, ma stavolta ha voluto regalare ai suoi fan una foto molto particolare che ha scatenato le polemiche.Naike ha condiviso uno scatto che la vede di spalle in verticale in perizoma a gambe aperte, in una posizione yoga, con in mezzo un enorme poster delladella Cappella Sistina, seguito dalla didascalia: “Ciao Roma Capoccia #naikerivelli #yoga #upsidedown #capovolta #roma #capoccia #romacapoccia #ciao #cappellasistina #cappella #sistina #italia #bnb”.Tralasciando la posizione e il perizoma è lo sfondo che ha mosso molti fan a critica. Oltre a doppi sensi e commenti postivi infatti, molti follower le hanno puntato il dito contro per via dell’accostamenti a dir poco ardito. I commenti vanno dal “cretina” alle accuse di blasfemia: “Io non sono cattolica, quindi non è per blasfemia che te lo dico, ma secondo me sei proprio una idiota”, passando per “Non x il Vaticano o altro.... ma è una foto patetica di una persona che non sta bene”.