Naike Rivelli in ospedale: «Grandi dolori, ma sono ancora viva». Cosa è successo

Naike Rivelli si è sottoposta a un delicato intervento di ricostruzione del seno. Nelle ultime ore, la figlia di Ornella Muti, ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories appena uscita dalla sala operatoria: «I'm back» ossia «Sono tornata», ha scritto l'attrice a corredo della foto che ha pubblicato sui suoi canali social. Naike ha infatti subito un'operazione della quale non ha voluto far sapere niente fino a intervento fatto. Andiamo a vedere cosa le è successo.

Sono stati tantissimi i commenti dei fan alla foto che Naike Rivelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram e molti si sono domandati cosa le fosse successo.

Poco dopo Naike ha deciso di spiegare nelle sue Instagram stories meglio la situazione.

«Ciao sono ancora viva per chi sperava diversamente. Hanno fatto tutti un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma e piano piano ritorno». Naike Rivelli non ha rivelato esplicitamente il motivo per il quale abbia dovuto ricostruire il seno.

La figlia di Ornella Muti si è limitata a rispondere a un commento di una fan con una breve e semplice frase: «Storia lunga».

Cosa sarà realmente successo? Non ci resta che aspettare eventuali aggiornamenti a riguardo.