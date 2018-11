Nadia Toffa si mostra senza parrucca: «Ho un lato pelato che non vuole riscrescere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il percorso di guarigione di, che condivide con i suoi fan su Instagram una foto senza parrucca, dove mostra lo stato di crescita dei suoi capelli dopo le terapie. «Ho un lato pelato che non vuole crescere» confessa la conduttrice e inviata delle Iene, ma non nascone la soddisfazione per «il ciuffo più lungo e folto di prima e tra l'altrop anche più forte». Per la Toffa «il corpo umano fa miracoli, è grandioso. Stupisce sempre».Questo il post apparso sul suo profilo Instagram: «Buongiorno bellissimi. Dai che i capelli crescono! Ho tutto un lato pelato che non vuole crescere, ma piano piano raggiungerà gli altri. Il ciuffo è quello più folto e lungo e tra l’altro anche più forte di prima. Il corpo umano fa miracoli, è grandioso. Stupisce sempre. Io lavoro voi che fate? Vi abbraccio e vi auguro una giornata splendente».