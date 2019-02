Nadia Toffa, su Instagram spunta il commento choc: «Morirai ad agosto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora commenti choc sul profilo Instagram di Nadia Toffa . La conduttrice, che da tempo sta lottando contro un cancro, ha condiviso una foto dell'ultima puntata de Le Iene. E in mezzo ai vari "Sei bellissima" e "Tieni duro" è spuntato anche un commento che purtroppo non è passato inosservato: «Ridi tanto che ti è rimasto poco».Nadia non ha ovviamente replicato: ci hanno pensato i suoi follower a difenderla e ad attaccare l'hater che aveva pubblicato il commento. Lui, però, ha rincarato la dose: «Questa ad agosto non ci arriva». Fortunatamente il suo commento è poi stato sommerso dai vari messaggi di incoraggiamento e apprezzamento degli altri fan.