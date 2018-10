Nadia Toffa, nuovo sfogo su Instagram: «I miei migliori amici mi hanno tradito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nadia Toffa si sfoga ancora una volta su Instagram. Dopo le polemiche su alcune frasi della conduttrice delle Iene sul cancro, la Toffa racconta ai suoi follower una brutta delusione.LEGGI ANCHE Carolyn Smith: «Nadia Toffa e le parole sul cancro? Ci sono rimasta male» LEGGI ANCHE Nadia Toffa sbotta sui social: «Imparate a non giudicare e fatevi un giro negli ospedali» «Gli amici nella mia vita contano tantissimo - scrive - Nella vostra?? Gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti, quando le altre persone neanche si erano accorte che tu fossi caduto. Persone rare da trovare insomma Per quello si soffre a perderli e quando deludono è peggio del tradimento di un fidanzato. Per me almeno è così. L’ho appena sperimentato purtroppo. Ieri due che credevo i miei migliori amici...mica conoscenti mi hanno tradita cavoli. Che peccato! Che delusione enorme! Vi è successo? Cosa avete fatto?Perdonato?».Che cosa sarà successo?