Nadia Toffa fa preoccupare i fan, su Instagram assente da quasi un mese

di Alessia Strinati

da quasi un mese. I fan di Nadia Toffa dal lungo silenzio che ha lasciato Nadia sulla sua, dove di solito scrive piuttosto regolarmente. La "iena" combatte ormai da diversi mesi contro une proprio ai suoi followers non ha mai nascosto la malattia, le terapie e la sua voglia di vivere e sconfiggere il male.condivide abitualmente momenti felici della sua vita e anche critici sui social, per cui, questa lunga assenza sta facendo preoccupare i fan. Già da qualche tempo alcuni fan avevano notato che la Toffa sembrava non avere la stessa carica e la stessa energia, forse a causa delle cure troppo stancanti, alcuni erano arrivati a dire che non fosse più nemmeno lei a postare le foto sui social.L'ultimo post risale al 1 luglio, in cui parlava del grande caldo lasciandosi immortalare insieme alla sua cagnolina Totò, poi il 3 luglio ha commentato un post su Twitter di Luca Bizzarri, in seguito il buio. Tutti sperano che sia solo una pausa di relax e che in realtà Nadia sia più energica di sempre pronta a ricaricare le pile per la prossima stagione.