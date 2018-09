Nadia Toffa: «Il cancro è un dono, tutti possono sconfiggerlo»

Nadia Toffa dice che un tumore è un dono - twitta qualcuno - Lo vada a dire a chi per questo "dono" ha perso parenti, amici, ha vissuto le difficoltà delle chemio e delle parrucche. Banalizzare una malattia sconfitta, è da persone superficiali







Cosa ti dice il cervello quando partorisci "il cancro è un dono" e "guarire sta alle persone"? Il cancro è un INFERNO per il malato e per tutte le persone impotenti a lui vicine. E col cavolo che basta la voglia di vivere per sconfiggerlo

. In molti si chiedono se il suo account

«Ilè un dono, se sono riuscita a sconfiggerlo io ci può riuscire chiunque». Ma anche «tutti i tumori sono uguali»:presenta il suosuma le sue frasi, condivise sui social, scatenano la polemica. Nadia Toffa che non ha mai fatto mistero della sua battaglia contro il, come vi abbiamo raccontato su Leggo.it , stavolta si ritrova al centro delle critiche.E così la Iena, che ha sempre informato i follower di ogni passo della sua battaglia contro il tumore, e che a breve tornerà in tv, è finita nella bufera per l'eccessiva «superficialità» con cui ha trattato la questione. «Un insulto ai malati», secondo molti. «», si indigna qualcun altro«sia stato hackerato visto le ca..ate che scrive». C'è però anche chi la sostiene e legge nei suoi post l'intenzione di trasmettere un messaggio positivo.Nadia però non demorde e continua a difendere il suo punto di vista. «Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Una Persona sta magari facendo una cosa che tutti dicono impossibile e arriva uno che non si fa i cazzi suoi. lo ferma e ferma l’invenzione del secolo», ribadisce.