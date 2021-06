Myrta Merlino e l'amore con Marco Tardelli: «Si è trasferito da me in 48 ore, impazzisco se non stiamo insieme»

Quello tra Marco Tardelli e Myrta Merlino è un amore vero. Che inizia nel 2017, che dura ancora, va sempre meglio. A 66 anni lui, 52 lei stanno vivendo una favola. E al settimanale Oggi la giornalista e conduttrice de La7 confida che «l’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata».

La love story tra Marco Tardelli e Myrta Merlino

Myrta Merlino è stata legata a lungo con Domenico Arcuri, commissario straordinario dell’emergenza Covid-19. Dalla loro relazione è nata Caterina, ma la Merlino aveva già due figli, Pietro e Giulio Tucci, nati da una precedente storia sentimentale. Da cinque anni circa è tutta per l’ex calciatore della Juventus, Marco Tardelli. Una storia improvvisa che sembra aver cambiato anche le sue priorità sul lavoro: «Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo - ha confessato al settimanale Oggi - Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci».

Non si era mai espressa così in precedenza. Mai. «Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi’ senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni».

Ma come è nata questa incredibile storia d’amore? A raccontarlo è sempre lei a Oggi: «Uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene. L’avesse fatto avremmo passato più tempo insieme, questo è il mio grande rimpianto. Anche se forse non era il momento per me».

Qualche tempo prima anche Marco Tardelli (che ha 2 figli: Sara nata dal matrimonio con la prima moglie Alessandra e Nicola avuto dall’ex fidanzata Stella Pende) aveva aperto il suo cuore e aveva confessato che «Myrta è l’amore della mia vita: un legame molto profondo. Mai avuto un rapporto così maturo e consapevole».

Poi ancora: «Myrta è una donna solida: mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così. Spero di aver fatto lo stesso con Myrta». Sembra proprio di sì…

