Myriam Catania dopo il parto «Terrorizzata sul set per i chili presi in gravidanza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – “È un film il cui tengo molto. Ho cominciare a girarlo nove mesi fa, subito dopo aver dato alla luce Jacques, il mio primo figlio”., che come riportato da “ Leggo.it ” in molti danno di nuovo incinta, parla del ritorno sul set con “Anche senza di te” dopo la nascita del primo figlio, Jaques, nato dalla sua relazione col pubblicitario francese Quentin Kammerman: “All'inizio – ha raccontato a “Vero” - ero terrorizzata dal fatto che, a causa dellaappena portata a termine, potessi avere qualche chilo in più.Poi ho deciso di non farmi prendere dall' ansia e che magari quei chili in più avrebbero potuto contribuire a rendere ancora più realistico il personaggio di Sara, una donna che si preoccupa di essere una brava insegnante e di cercare un equilibrio all'interno della sua vita, senza avere il tempo per andare sempre in palestra o per stare a dieta”.L’arrivo del piccolo le ha cambiato la vita: “Tantissimo. Ha dato una bellissima svolta alla mia vita. I nove mesi della gravidanza sono stati un bellissimo viaggio interiore. Sono sempre stata una donna dinamica, ammetto che non è stato facile fermarsi a fare i conti, a livello fisico, con fastidi e dolori. Poi però è arrivato Jaques, come un angelo sceso sulla terra dal cielo, e ho provato una delle emozioni più belle e intense della mia vita. Ogni volta che ci penso mi commuovo!”.