Murdoch sedotto da una musicista, flirt alle Barbados con Ann-Lesley: più giovane di 25 anni, musicista e super-religiosa

Rupert Murdoch, l'editore più importante del mondo, compirà 92 anni a marzo ed è di nuovo innamorato. Si è sposato e ha divorziato già per quattro volte, ma evidentemente non sopporta la solitudine e le esperienze del passato non gli hanno insegnato niente. A novembre, solo due mesi dopo il divorzio da Jerry Hall, ha conosciuto la musicista Ann-Lesley Smith, 66 anni, vedova del cantante country americano Chester Smith, e l'ha invitata per Natale nella sua casa di Mayfair a Londra.

Qualche giorno fa, ha rivelato il Daily Mail, la coppia si trovava in vacanza a Barbados, dove era ospite del barone Antony Bamford, un imprenditore inglese famoso per vantare nella sua collezione di auto d'epoca due Ferrari 250 GTO (60 milioni di euro l'una) e una 250 Testa Rossa (50 milioni).

Sorpresi da un fotografo (o forse solo da uno smartphone) al tavolo di un ristorante dell'isola, i due non hanno fatto nulla per nascondere il loro legame, che probabilmente diventerà presto ufficiale. Ann-Lesley indossava un bikini giallo coperto da un sarong e portava al collo una collanina con qualche diamante e un crocefisso, perché è molto religiosa. In un'intervista rilasciata tempo fa aveva detto di avere vissuto nel peccato della convivenza con un uomo per lungo tempo, ma di avere poi «incontrato Dio» che le indicò la via per diventare un cappellano della polizia volontario nella contea di Marin, in California. «Da quando ho cominciato a camminare con Dio ha aggiunto le cose del mondo mi sono sembrate prive di senso».

Non abbastanza però da non godersi una vacanza ai Caraibi ospite di un miliardario e in compagnia di uno degli uomini più ricchi del pianeta, che possiede negli Stati Uniti il Wall Street Journal, il New York Post e la Fox tv, in Gran Bretagna il Times e il Sun e in Australia Sky News e ben 142 giornali. Con le cose del mondo che Ann-Lesley aborre Murdoch si è sempre molto divertito, orientando le scelte politiche dei governi e spiando attraverso il settimanale News of The World persino i telefoni della famiglia reale del Regno Unito. Può darsi che la nuova compagna lo induca a un atteggiamento più mite e trasformi lo Squalo (così viene soprannominato) in un tenero agnellino, ma c'è da dubitarne.

Murdoch si è sposato la prima volta a 25 anni con Patricia Booker, un'assistente di volo, che ha lasciato 11 anni dopo. È poi arrivata Anna Torv, una giornalista che è rimasta con lui per 31 anni, scalzata solo dalla prorompente irruzione sulla scena di Wendi Deng, una ragazza cinese di 38 anni più giovane, nata come Confucio in uno sperduto paesino dello Shandong. Dopo il divorzio nel 2013, lo stesso Wall Street Journal ha avanzato il sospetto che Wendi fosse una spia della Cina, addestrata a entrare nelle confidenze delle persone che contano: tra le altre anche Ivanka Trump, Nicole Kidman e Bono. Si disse pure che era diventata l'amante di Tony Blair, che avrebbe clandestinamente incontrato proprio nelle abitazioni di Murdoch lasciando in giro improbabili biglietti che elogiavano la possente schiena, e persino il fondoschiena, dell'ex primo ministro britannico. All'epoca il Daily Telegraph diede per certa la relazione, che metteva in grande imbarazzo Blair non solo perché era anche lui sposato, ma anche perché era molto amico di Murdoch ed era stato padrino di una delle sue figlie. I biglietti di Wendy però sono apparsi troppo espliciti e scritti in un inglese più incerto di quello che lei invece padroneggia benissimo.

Tre anni dopo la cocente delusione della presunta spia e presunta fedifraga Wendi, nel 2016 è arrivata Jerry Hall, famosa per essere stata una splendida modella e ancora di più per avere sposato (ma non in un matrimonio riconosciuto legalmente) il leader dei Rolling Stones Mick Jagger. Tutto sembrava andare molto bene, ma nell'estate scorsa è successo qualcosa. Murdoch le ha inviato un messaggio dicendole che la loro relazione era finita e che se avesse voluto parlargli avrebbe dovuto chiamare i suoi avvocati. Jerry ha dato la colpa ai sei figli del magnate, che l'avrebbero accusata di eccessive premure durante i mesi del Covid. Ma quando i figli si rivoltano contro l'ultima moglie dell'anziano padre, a motivarli, più che le eccessive premure, c'è quasi sempre un testamento da riscrivere.