Morgan preoccupa i fan ma poi fa retromarcia: «I tentativi di suicidio? Scherzavo»

Morgan e i tentativi di suicidio, l’artista interviene su Instagram: «Scherzavo». Le dichiarazioni di Morgan sul suicidio come una terapia, che prova almeno un paio di volte al mese, hanno fatto il giro del web ma ora il cantante interviene sul social spiegando che si trattava di uno scherzo.

MORGAN E I TENTATIVI DI SUICIDIO: SCHERZAVO

In un’intervista Morgan aveva parlato del suicidio: «Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese… Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese». Le dichiarazioni sono rimbalzate sul web e il cantante è intervenuto sul social nelle stories per spiegare l’accaduto. Mentre diceva quelle parole infatti il contesto era scherzoso: «Dopo la frase – ha fatto notare i follower – ho riso e ho detto sto scherzando».

