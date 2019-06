Morgan sfrattato, Simona Ventura: «Gli voglio bene farò di tutto per aiutarlo»

«Da Vasco a Ligabue, a Jovanotti, hanno come priorità il loro disco, come se al mondo importasse», sottolineando di aver dato «soldi a tutti». Lasciare la sua abitazione, come deciso da una sentenza del Tribunale dopo la causa avviata da Asia Argento, per Morgan significa «dover elaborare una nuova sofferenza come si elabora un lutto, con forza e statura morale», aveva detto solo ieri, quando ha anche reso noto di aver chattato su Ieri mattina, nel corso delle operazioni di pignoramento, l'ex frontman dei «Bluvertigo» non ha risparmiato i colleghi che, a suo dire, lo avrebbero lasciato solo:, come se al mondo importasse», sottolineando di aver dato «soldi a tutti». Lasciare la sua abitazione, come deciso da una sentenza del Tribunale dopo la causa avviata da Asia Argento, per Morgan significa «dover elaborare una nuova sofferenza come si elabora un lutto, con forza e statura morale», aveva detto solo ieri, quando ha anche reso noto di aver chattato su WhatsApp con la persona che entrerà nella sua casa. Oggi, ha detto, il nuovo inquilino «aveva impegni improrogabili e non abbiamo potuto parlare», quando per lui «sarebbe stato più semplice elaborare la cosa se ci fossi riuscito». Il cantante, prima di montare in auto e rassegnarsi alla decisione del Tribunale, ha detto di aver trascorso l'ultima notte scrivendo due canzoni, una dai titolo «la casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, all'indomani dello sfratto di Marco Castoldi aliasdalla sua casa di Monza si esprime su quanto accaduto. «Io sono vicina a Morgan da sempre, ci sentiamo eSono in contatto con Jessica Mazzoli (l'ex compagna del cantante e madre della sua secondogenita, Lara, ndr), ci sentiamo tutti per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con Jessica».La conduttrice diha poi aggiunto: «Jessica è molto carina e ha fatto una cosa molto bella per lui ma sono cose private e non voglio parlarne». Alla domanda, infine, se secondo lei Morgan abbia fatto degli errori la Ventura risponde: «A me non interessa entrare nel merito della questione,».