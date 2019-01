«Morgan mi ha ricattata»: parla l'ex compagna Jessica Mazzoli

di Valeria Arnaldi

«Per Morgan sua figlia non lo esiste. Lui ha sempre messo al primo posto la sua vita pubblica e io sono qui ora a rendere pubblica la vita privata di un personaggio che mette sempre se stesso al primo posto»., apunta l’indice contro l’ex compagno, padre di sua figlia Lara. I due si conosciuti a X Factor, cui Jessica partecipava come concorrente.«Noi ci siamo separati quando la piccola aveva tre mesi - racconta Jessica Mazzoli - In tutti questi anni ho cercato di mettermi in contatto con lui. In sei anni, ha visto sua figlia due volte. La prima volta Lara aveva otto mesi. Io L’ho sempre tenuto al corrente sulla vita della bimba, gli mandavo messaggi».Jessica Mazzoli chiede il mantenimento per Lara, perché «è un diritto della bambina», e una maggiore presenza di Morgan come padre. Non vuole nulla per sé.«In passato - dice - Morgan ha dichiarato di aver mantenuto tutta la mia famiglia con quei pochi soldi che ha mandato, è una falsità. La mia famiglia è dignitosissima. I miei lavorano. Io lavoro».Poi rivolge a Morgan un’accusa molto grave:«Mi ha ricattata. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Ha affermato che se smetto di parlare male di lui, mi fa fare qualcosa nella musica, così posso vivere mantenendomi con quello invece di fare interviste. Mi ha offesa, come donna e come artista. Io vivo della mia musica da anni, poi faccio anche altri lavori per mantenere mia figlia».