Morgan avvistato con mamma e compagna, svolta verso una nuova vita familiare?

Ultimo aggiornamento: 13:24

Dopo il caos sul palco di Morgan sembra cercare un pò di normalità negli affetti familiairi. Il cantante è stato infatti avvistato, come rivelato da, a pranzo nel centro di Milano, con la mammala compagna, incinta del suo terzo figlio.LEGGI ANCHE:Da quando il Festival è finito infatti, come rivelato da Andrea Greco su Oggi, Morgan non fa che riunirsi con mamma e sorella, casualmente in collegamento su tutti i canali generalisti, sfoggiando sempre la sua migliore espressione di attonita sorpresa.Laè stata travolta da un’ondata di notorietà che non si aspettava, e ha già stretto molti accordi in esclusiva con la tv, come con la trasmissione di, dove aveva raccontato di non vedere il figlio da tempo e ricevendo una telefonata in diretta da Morgan, in cerca di riconciliazione. I due si sono incontrati sotto la casa del cantautore, a pochi metri dagli studi milanesi della Rai, ma quello che doveva essere l’incontro commovente di una madre col figlio dopo tanto tempo, è sembrato più un cordiale appuntamento tra due persone che stanno decidendo come portare avanti i loro piani.