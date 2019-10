Morgan furioso dopo l'incontro con l'amica, assalto al paparazzo per le foto “rubate”

Morgan furioso, assalto al paparazzo dopo le foto “rubate”. Il fatto di diventare padre per la terza volta non ha calmato i bollenti spiriti di Morgan, al secolo Marco Castoldi. Il cantante, ex giudice di "XFactor" e "The Voice of Italy" infatti non ha gradito la presenza di un paparazzo mentre era in giro per Milano assieme a un’amica.​

Morgan sarà papà per la terza volta: «La compagna Alessandra Cataldo è incinta»

Morgan, come dimostrano le foto pubblicate da “Nuovo” dopo una cena fra amici infatti da un passaggio sul monopattino alla cantautrice Angelica Schiatti. Raggiunta la sua auto, Angelica scende dal monopattino per salire sulla sua vettura, “scortata” da Morgan che la saluta.

Morgan picchia un paparazzo in centro e gli strappa la camicia, denunciati entrambi

Un paparazzo appostato riprende la scena e appena l’ex giudice di XFactor se ne accorge scende dall’auto furioso per impedire gli scatti. La discussione trascende e Morgan si scaglia sul fotografo, mentre Angelica cerca di calmare gli animi.

E’ comunque recente la notizia della terza paternità del cantante. Secondo “Chi” infatti la compagna Alessandra Cataldo sarebbe incinta, stavolta un maschietto. Morgan infatti ha già due figlie: Anna Lou, nata dalla relazione con Asia Argento, e Lara, concepita con Jessica Mazzoli.

Ultimo aggiornamento: 18:14

