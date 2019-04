Il dramma di Morgan: «Il 30 aprile mi pignorano la casa, non so dove andrò»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 1° maggio: lo ha detto lui stesso a, inviato di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato ilnella puntata in onda nella serata di venerdì 19 aprile. Morgan ha spiegato che «entro il 30 aprile devo lasciare la casa e non so dove andrò».Il motivo? Il pignoramento dell’abitazione dovuta ai debiti, per via degli alimenti che Morgan avrebbe dovuto pagare per le due figlie Anna Lou e Lara (avute da Asia Argento e Jessica Mazzoli). «A un certo punto non ho potuto più sostenere queste spese perché non mi avevano pagato - ha detto l’artista - Ho scritto alle signore per spiegare che non è che non volessi pagare. E hanno fatto il pignoramento della casa».Tutto sarebbe nato, secondo il racconto di Morgan, da una «gestione fallimentare del mio denaro da parte di uno che se l’è data poi a gambe». «Non so dove andrò, immagino che la strada sia grande. Lo spazio c’è, ci sono i prati…».